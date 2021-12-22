الكهرباء توضح حجم نقص الطاقة في العراق

2021/12/22 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء عن وجود نقص في الطاقة الكهربائية يصل إلى 15 ألف ميغا واط في عموم العراق مما يمنع الوزارة من تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية لـ 24 ساعة فيما بين الوزير عادل كريم خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ البصرة اسعد العيداني إن توفير هذه الكمية من الكهرباء يتطلب دعماً مالياً من الحكومة خصوصا وزارتي التخطيط والمالية وكذلك دعماً بالوقود من قبل وزارة النفط فلو تم توفير هذا الدعم من الصيف الماضي إلى الصيف المقبل فأن الوزارة كانت قد وفرت 7 آلاف ميغا واط إضافية إلى الشبكة الوطنية مضيفا أن هذا الرقم من الصعب الوصول إليه بسبب الشحة المالية لذلك من الممكن إضافة أربعة آلاف أو خمسة آلاف ميغا واط خلال العام المقبل مما سيحقق استقراراً ملحوظاً بساعات بتجهيز التيار الكهربائي.وأعلنت مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية زياد علي فاضل بوقت سابق ( لبغداد اليوم ) ان الطاقة الكهربائية ستشهد زيادة بمعدل الفي ميكا واط لمحافظة البصرة و زيادة تصل الى 350 ميكا واط لميسان وتحديدا في محطات الرميلة وشط البصرة .وقال فاضل ان هناك ثلاثة خطوط ضغط فائق قيد التنفيذ بعضها وصل إلى نسبة انجاز 70 الى 80 % وهذه الابراج نفذت بشكل جديد ويحمل دائرتين وبتالي فأن الشركة تسعى لاكمالها مبينا ان الشركة تعاني من قلة التخصيصات التي لم تصل سنوات 2020 و 2021 ضمن الخطة الاستثمارية وهذا يعرقل العمل لكن العمل جاري لتجاوز المشاكل وبتالي سنحاول إكمال خطين من الخطوط الثلاثة بحلول نيسان من العام المقبل.

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