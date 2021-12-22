2021/12/22 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم مجهولون، الأربعاء، على حرق سيارة موظف تابع لوزارة الصناعة في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفاد مصدر محلي لـ"ناس"، (22 كانون الأول 2021)، بأن "مجهولين، أضرموا النار بعجلة موظف في وزارة الصناعة في منطقة الزعفرانية ببغداد، عندما كانت مركونة أمام داره في المنطقة المذكورة".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى احتراق جزء من العجلة، بعد أن قام أهالي المنطقة بإخمادها ومنع احتراقها بالكامل، دون تسجيل إصابات أو ضحايا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يحرقون سيارة موظف في وزارة الصناعة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يحرقون سيارة موظف في وزارة الصناعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).