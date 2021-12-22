2021/12/22 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، الأربعاء، عن "قلق كبير" بعدما وعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد "عسكري وتقني" إذا لم ينهِ خصومه الغربيون سياساتهم التي اعتبر أنها تشكل تهديدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعرب عن "قلق كبير" إزاء تهديدات بوتين العسكرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعرب عن "قلق كبير" إزاء تهديدات بوتين العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).