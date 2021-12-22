الصحة تحدد كمية اللقاحات المستوردة ضد كورونا

2021/12/22 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، كمية اللقاحات المستوردة حتى نهاية العام، فيما وجهت رسالة طمأنينة للمواطنين.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: […]

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