2021/12/22 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، أن لاعب نادي مسقط، مخلد الرقادي، توفي متأثر بسقوطه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي.وذكرت في تغريدة عبر “تويتر” أن الرقادي توفي المستشفى الذي نقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة لاعب كرة قدم عربي أثناء الإحماء المركز الخبري الوطني.

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