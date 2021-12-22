2021/12/22 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، جلستها الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، خلال الجلسة، إن “، المفوضية حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة بسبب عدم استبدال بطائق الانتخابات”.وأضاف أن ” المفوضية حرمت اكثر من مليونين مواطن بسبب […]

ظهرت المقالة العامري يؤكد حرمان 5 ملايين ناخب من التصويت أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يؤكد حرمان 5 ملايين ناخب من التصويت) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يؤكد حرمان 5 ملايين ناخب من التصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).