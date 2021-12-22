المساءلة والعدالة ترصد استخدامات سيئة لصلاحيات الاستثناء

2021/12/22 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، آلية الاستثناء من إجراءاتها فيما رصدت أهم النقاط التي فسحت المجال أمام ما وصفته بالاستخدام السيء لصلاحيات الاستثناء، في وقتٍ أكدت منظمة اليونسكو وجوب تفعيل […]

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