العراق .. قيادي في الفتح يتحدث عن اتفاق سياسي يخص الرئاسات الثلاث - عاجل

2021/12/22 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم الاربعاء، على امكانية تجديد ولاية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تحقيق طموح الحلبوسي في تجديد ولاية ثانية له خلال الفترة المقبلة، صعب جداً".

وأوضح أن "هناك اصرارا واجماعا سياسيا على عدم التجديد لاي من الرئاسات الثلاث في الفترة المقبلة".

وبين أن "القوى السياسية ونتيجة الأخطاء التي وقعت فيها خلال الحكومات السابقة والحالية تتطلع الى تغيير شامل في المناصب والبرامج السياسية والاقتصادية، لذلك من المؤكد سيتم تسمية شخصيات جديدة للمناصب الرئاسية دون استثناء".

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