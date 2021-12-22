حكومة البصرة تبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق تطوير المراكز الشبابية والمنتديات النسوية بالمحافظة

2021/12/22 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث معاون المحافظ للشؤون الإدارية والناطق الرسمي بإسم الحكومة المحلية، معين الحسن الأربعاء مع مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كلومبيا، العديد من القضايا والملفات ذات العلاقة بتأسيس المجالس الشبابية وتطوير عملها، بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة البصرة .وقال الحسن ان المجالس الشبابية تحتاج الى تطوير في الأمكنة والملاكات التدريبية بالتعاون مع دائرة صحة البصرة، فضلا عن تطوير مركزي القبلة والأصمعي ومركز حماية المرأة باعتباره الملاذ الامن للنساء في محافظة البصرة.لافتا الى ايجاد افكار لتطوير المنتديات النسوية بالشراكة مع المجتمع الدولي في العراق.واضاف الحسن ان المحافظة تسعى بشكل جاد لتطوير المنتديات الشبابية والنسوية ./انتهى

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