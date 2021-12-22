وزير الكهرباء يعلن من البصرة عن وجود نقص في الطاقة الكهربائية يصل إلى 15 ألف ميغا واط

2021/12/22 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن وزير الكهرباء عادل كريم عن وجود نقص في الطاقة الكهربائية يصل إلى 15 ألف ميغا واط في عموم العراق وهو ما يمنع الوزارة من تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية لـ 24 ساعة.وقال كريم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ البصرة اسعد العيداني إن توفير هذه الكمية من إنتاج الطاقة الكهربائية يتطلب دعماً مالياً من وزارتي التخطيط والمالية وكذلك دعماً بالوقود من قبل وزارة النفط وفي حال تم توفير هذا الدعم من الصيف الماضي إلى الصيف المقبل فأن الوزارة كانت ستوفر 7 آلاف ميغا واط إضافية إلى الشبكة الوطنية.واضاف ان خطة الوزارة هي توفير 50 الف ميغا واط خلال السنوات الخمس المقلبة في حال توفر الدعم المالي فضلا عن دعم وزارة النفط بالوقود.وبين كريم أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها رفع سقف الإنتاج مثل الربط مع بعض الدول بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية مع شركة توتال لإنتاج 1000 ميغا واط في البصرة بالإضافة إلى محافظات الناصرية والسماوة والعمارة.من جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني خلال المؤتمر إن العمل على توفير التيار الكهربائي يتم بصورة مشتركة بين الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء من خلال تشكيل لجان مشتركة من إدارة الشركات والحكومة المحلية في سبيل الوصول إلى ساعات تجهيز ترضي المواطنين في المحافظة.وأضاف العيداني أن محافظة البصرة استطاعت أن تحقق أعلى معدل من تجهيز التيار الكهربائي خلال العامين الماضيين.واوضح أن الحكومة المحلية أنفقت مبالغ مالية كبيرة من مخصصات البترودولار لتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع والإنتاج وحتى على مستوى تجهيز محولات الكهرباء.وعلى هاش زيارته للبصرة افتتح وزير الكهرباء الوحدة الاولى من الدورة المركبة في محطة الرميلة الغازية، التي ستسهم بإضافة 200 ميكاواط للشبكة الكهربائية الوطنية.ورفع منظومة الانتاج داخل البصرة./ انتهى

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