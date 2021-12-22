تركيا تجيز لقاح

2021/12/22 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل لقاح "توركوفاك" الذي طوّره باحثون أتراك على تصريح "طارئ" في تركيا، كما أعلن وزير الصحة التركي، الأربعاء.

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