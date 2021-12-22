خصائص جديدة للاشتراكية الصينية - عبدالرزاق دحنون

2021/12/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعزز مكانة شي جين بينغ كزعيم أعلى له أهمية تاريخية عالمية، حيث ذُكر اسمه الكامل 23 مرة، مقارنة بـ 18 مرة ذُكر فيها ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية.خلال الحقبة الشيوعية في ألمانيا الشرقية، تبنت النخبة الحاكمة أغنية ذات الخط المتشدد Die Partei، die Partei، die hat immer recht ("الحزب، الحزب، وهو دائمًا على حق").



الحزب الشيوعي الصيني اليوم لي ......





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