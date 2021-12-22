أتروپوس اللامستدعى مع مقصاته - حكمت الحاج

2021/12/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج "أتروپوس"..



اللامستدعى مع المقصات..



قصيدة: إليزابيث بيرشتولد وترجمة: حكمت الحاجاشحذ سكاكين البركان السوداءقطّع عصير الفاكهةوقدم لهاالدم والبيض.يحلم فم البركانبالحشرات التيتتجمع أسراباحول وجهك الواسعكهوف العين بيضاءحيث يجلس البصر.



عثرة وسقوط اربطي الخيط الهش للطفل في لهيب الظلام ع ......





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