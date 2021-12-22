2021/12/22 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه الدولي الألماني ثيلو كيهرر ولاعب الوسط الكاميروني الأصل إريك جونيور دينا-إبيمبي بفيروس كوفيد-19.وأوضح النادي الباريسي أنه "تم عزل لاعب الوسط الآخر الأرجنتيني لياندرو باريديس "كإجراء احترازي"، قبل ساعات قليلة من مباراته ضد مضيفه لوريان في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري".وقال النادي إن كيهرر ودينا-إبيمبي (19 عاما) "يخضعان للبروتوكول الصحي المعتمد".وشارك اللاعبان الأحد في المباراة ضد فينيي اولنوي من الدرجة الخامسة (3-صفر) في مسابقة الكأس المحلية، على غرار باريديس.ولن تهدد هذه الإصابات إقامة مباراة اليوم ضد لوريان، حيث إنه وفقا لأحدث بروتوكول طبي لرابطة الدوري فإنه لا يتم تأجيل مباراة لفريق لديه 20 لاعبا على الأقل بينهم حارس مرمى.وضمت لائحة باريس سان جرمان للمباراة 22 لاعبا بينهم نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي وقطبا الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس والإسباني سيرخيو راموس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جرمان يعلن إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جرمان يعلن إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).