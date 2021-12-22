محكمة النزاهة تستقدم وزيرة سابقة ومدراء عامين

2021/12/22 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة النزاهة، الاربعاء، استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين على خلفية دعوى تقدمت بها الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وذكرت الهيئة السياسية للتيار في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (22 كانون الاول 2021)، إنه "تنفيذا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر، أقام الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري عددا من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية بقضايا فساد تخص ملف طباعة المناهج الدراسية".

وأضاف البيان، أنه "بعد متابعات مستمرة للدعاوى المقامة من قبل الادعاء العام والنزاهة في الهيئة، أصدرت محكمة النزاهة اليوم الاربعاء مذكرات استقدام بحق وزيرة التربية السابقة وثلاث مديرين عامين".

واوضح، ان " المحكمة قررت وعلى ضوء الوثائق الرسمية والمعلوماتية التي توفرت لديها إعادة فتح قضيتين تخصان وزارة التربية بعد أن تم اغلاقهما لورود أدلة جديدة تؤكد وجود فساد وهدر بالمال العام"، معربة عن شكرها وتقديرها للقضاء العراقي على ما أبداه من تعاون واهتمام خاص بهذه القضية التي أضرت كثيرا بسمعة الوزارة".

وتابع، أن "هذه الخطوة الأولى تعد من الخطوات المهمة في كشف ملفات الفساد".

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