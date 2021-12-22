رجل أعمال يفجر سيارته من نوع «تسلا» بالديناميت والسبب صادم

2021/12/22 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام رجل في فنلندا بما لا يمكن أن يخطر على البال، بعدما شعر بخيبة أمل بسبب الثمن الباهض الذي طلبته شركة “تسلا” لإصلاح سيارته الكهربائية.

وقال موقع “أي بي بي لايف” إن أحد عملاء “تسلا” الساخطين قام بتفجير سيارته بالديناميت.

وأوضح المصدر أن الرجل وبعض مساعديه قاموا بوضع 30 كغم من الديناميت في سيارة تسلا، التي تبلغ قيمتها نحو 66 ألف دولار، ثم قاموا بتفجيرها.

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