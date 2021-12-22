بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ بمبلغ كبير

2021/12/22 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيعت أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ أرسلت عبر شركة الاتصالات البريطانية “فودافون” بتكنولوجيا “إن إف تي” في 3 ديسمبر 1992 مقابل 107 آلاف يورو (أكثر من 120 ألف دولار)، مساء الثلاثاء، خلال مزاد أقامته دار أغوت في فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشاري كندي ويعمل في مجال التقنيات الجديدة، حيث بات المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أُرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم.

تتألف الرسالة، التي تلقاها حينها ريتشارد غارفيس المتعاون مع “فودافون خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفاً وفيها عبارة “عيد ميلاد مجيد”.

وأشارت شركة “فودافون” إلى أن ريع المزاد سيعود إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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