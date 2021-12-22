مباحثات أميركية إسرائيلية حول نووي إيران

2021/12/22 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي،اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حذر من “تداعيات عميقة” للمفاوضات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني على الأمن الإسرائيلي.

وقال المستشار الأميركي جيك ساليفان الذي كان قد وصل إسرائيل في وقت متأخر الثلاثاء إن زيارته جاءت في “منعطف حاسم”.

وأضاف ساليفان على ما نقل بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية “من المهم الجلوس سويا وتطوير استراتيجية مشتركة، ونظرة مشتركة وأن نجد طريقا للمضي قدما بما يضمن بشكل أساسي مصالح بلدك ومصالح بلدي”.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي التقى بعيد وصوله بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي أعرب عن “قلقه من من التقدم المحرز نحو امتلاك إيران أسلحة نووية تحت غطاء المفاوضات في فيينا” على ما أكد مكتبه.

تعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى وأتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

ودعا بينيت إلى وقف المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي، متهما إيران بممارسة “ابتزاز نووي”.

وتخشى إسرائيل التي تعتبر إيران عدوها اللدود أن تصبح طهران قريباً عند “العتبة النووية”، أي أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لإنتاج القنبلة الذرية.

وسبق زيارة ساليفان إدلاء مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بتصريحات صحافية قال خلالها إن إيران “ستكون على رأس جدول أعمال” الزيارة إلى إسرائيل.

المصدر: AFP

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