2021/12/22 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية، اليوم الاربعاء، إن الأردن يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية ما لم يقدم لها عونا ماليا مثلما فعلت دول أخرى لشركات الطيران المملوكة لها.وقال سامر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الملكية الأردنية: نواجه خطر الانهيار دون الدعم المالي من الدولة المركز الخبري الوطني.

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