2021/12/22 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الالماني يشيد بدار الوارث للطباعة ويصفها بانها لا تقل كفاءة عن المطابع الالمانية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/22 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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