الصين تفرض إغلاقا على مدينة تضم 13 مليون شخص بسبب كورونا

2021/12/22 | 17:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد فرضت الصين، إغلاقا احترازيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا على مدينة تضم 13 مليون شخص.وظهرت موجة من الإغلاقات حول العالم نتيجة تفشي متحور كورونا “أوميكرون” مما تسببت في إيقاف عروض واحتفالات بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، حيث جرى إيقاف عروض العطلات وإلغاء احتفالات ليلة رأس السنة في باريس، وريو دي جانيرو، …

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