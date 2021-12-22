2021/12/22 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفض ممثل مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية مزاعم أمريكية ادعت بأن موسكو انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية في تنفيذ سياسة توطين الصناعات، وأن العقوبات الغربية ضد روسيا انتهاك حقيقي.وقال: “الانتهاك الحقيقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تنفي مزاعم أمريكية بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية المركز الخبري الوطني.

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