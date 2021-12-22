البابا فرنسيس: على أوروبا كلها أن تتحمل مسؤولية المهاجرين

2021/12/22 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، إن على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح “باب القلب”.

وقال فرنسيس في لقائه الأسبوعي العام إنه استطاع أن يلمس “الانسانية المجروحة” لدى المهاجرين خلال رحلته إلى قبرص واليونان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان البابا قد جعل من الدفاع عن المهاجرين واللاجئين أحد المحاور الرئيسية في فترة رئاسته للكنيسة الكاثوليكية.وقال “استطعت أيضا أن أرى كيف أن قلة من الدول الأوروبية تتحمل العبء الأكبر من عواقب ظاهرة الهجرة في منطقة البحر المتوسط”.

وأضاف “في واقع الأمر هذا يدعو لمسؤولية مشتركة من جانب الجميع لا يمكن لأي بلد أن يتقاعس عنها لأنها من مشاكل الإنسانية”.

وتدعو الدول الأمامية في مواجهة مشكلة اللاجئين وهي قبرص وإيطاليا واليونان ومالطا منذ مدة إلى مشاركة الدول الأخرى في تحمل المسؤولية عن المهاجرين من شمال أفريقيا.

وقد وصل إلى إيطاليا هذا العام حوالي 54 ألف مهاجر ارتفاعا من 30 ألفا العام الماضي.

وقال فرنسيس “أنتم بحاجة فقط لفتح باب، باب القلب”.

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