2021/12/22 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، كمية اللقاحات المستوردة حتى نهاية العام، فيما وجهت رسالة طمأنينة للمواطنين.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية: إن "العراق مستمر في التعاقد مع الشركات المنتجة لتوفير اللقاحات لكل الفئات العمرية المستهدفة، حيث قد يصل معدل استيراد اللقاح قبل نهاية العام الحالي إلى 25 مليون جرعة"، مؤكداً "عدم وجود مخاوف من نقص اللقاحات".وأضاف البدر، أن "الحكومة العراقية ووزارة الصحة ملتزمتان بتوفير اللقاحات ومن أفضل المناشئ العالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد للصحة العراقية يخص اللقاحات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد للصحة العراقية يخص اللقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).