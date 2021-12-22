2021/12/22 | 17:49 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المساءلة والعدالة توضح آلية الاستثناء من إجراءاتها وترصد استخداماً سيئاً للصلاحيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/22 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المساءلة والعدالة توضح آلية الاستثناء من إجراءاتها وترصد استخداماً سيئاً للصلاحيات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المساءلة والعدالة توضح آلية الاستثناء من إجراءاتها وترصد استخداماً سيئاً للصلاحيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).