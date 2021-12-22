بعد أن دعا لنصب كمين له.. فاوتشي يطالب بطرد مذيع في قناة فوكس نيوز

2021/12/22 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي قناة "فوكس نيوز" إلى إقالة المذيع، جيسي واترز بعد أن طلب من عدد من المحافظين "نصب كمين" لفاوتشي بالأسئلة و"توجيه ضربة قاضية له".

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