الأسدي يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة أربيل: طرحنا مبادرة على بارزاني

2021/12/22 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

شاركنا هذا اليوم بوفد الاطار التنسيقي الى اربيل حيث التقى الوفد بالسيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والمكتب السياسي للحزب كذلك التقى الوفد مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني وبحضور السيد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم كذلك التقى الوفد مع السيد نيجرفان بارزاني رئيس الاقليم.وطرحنا مبادرة الاطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي ووضع حلول واقعية سريعة تلبي حاجات الناس وترتكز على مسارين:الاول: استمرار الخطوات القانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات ومتابعة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية واحترام رأي القضاء.الثاني: التفاهمات السياسية لادارة المرحلة المقبلة بما يضمن تجاوز ازمة نتائج الانتخابات المشكوك بصحتها وتشكيل حكومة شاملة تأخذ على عاتقها معالجة الخلل الكبير في ادارة الدولة وخصوصا ما يتعلق بالخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد والتصدي للازمات التي تعانيها الدولة والمجتمع.وقد وجدنا تفهماً وتوافقاً كبيرا في الرؤية من قبل الجميع وقد اكدت قيادات الحزبين انها لن تكون مع طرف دون طرف بل اداة لتقريب وجهات النظر والخروج من الانسداد الحالي.

احمد الاسديرئيس تجمع السند الوطني

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