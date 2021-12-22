2021/12/22 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل دعمها للعراق من أجل التنمية والازدهار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:02

واع/

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