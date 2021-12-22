2021/12/22 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بعدد العشوائيات وأماكن انتشارها، فيما أعلنت عن معالجات لحل هذه المشكلة في المحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تعلن عن معالجات لمشكلة العشوائيات المركز الخبري الوطني.

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