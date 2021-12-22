2021/12/22 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بدورته الـ22، والذي اختتم أعماله بدبي، على اعتماد العاشر من يناير، يوماً عربياً للمسرح يحتفى به في كل الدول العربية، ويكون مناسبة لتقييم الجهود التي تبذلها الدول العربية، لتطوير الفن المسرحي، والتذكير بالقضايا الإبداعية التي تشغل الفنانين المسرحيين العرب.

تأتي هذه التوصية المهمة، بتعاون وتضافر الجهود بين الهيئة العربية للمسرح، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، وبعد كلمة ألقاها الأمين العام للهيئة إسماعيل عبد الله، في اليوم الأول من أعمال هذا المؤتمر الذي عقد في إكسبو 2020 دبي، شملت مفاصل الحياة المسرحية التي تعمل الهيئة العربية للمسرح على تفعيلها .

وقد صرح الأمين العام إسماعيل عبد الله بمناسبة هذه التوصية قائلاً: «إن العاشر من يناير الذي نحتفل به كل عام منذ 2008 قد تم اعتماده من قبل الوزارات المعنية بالشأن الثقافي، لقد حمل هذا اليوم وعلى مدار السنوات الماضية رسائل تسطر حكمتها بماء الذهب، وهي رسائل عالمية على مستوى الإنسانية».

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