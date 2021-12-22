2021/12/22 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أنه لم يبق من القوات الأجنبية المتواجدة في العراق سوى المستشارين. وقال المتحدث باسم المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تؤكد بقاء “المستشارين” فقط من قوات التحالف المركز الخبري الوطني.

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