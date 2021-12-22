البيشمركة تفصح عن موقفها من انسحاب القوات الامريكية:

2021/12/22 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد نائب رئيس أركان البيشمركة قارمان كمال، اليوم الأربعاء، وجود حاجة فعلية لبقاء القوات الأمريكية في البلاد.وقال كمال في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "خطر داعش مايزال قائما، وهناك تهديدات واسعة، والعراق لا يزال ضعيفا من حيث القدرات الجوية".وأضاف أن "وجود القوات الأمريكية من حيث الدعم الجوي والفني والاستشارة القتالية، ويجب عدم التسرع باتخاذ قرار إخراج تلك القوات".

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