استهداف رتل تابع للتحالف الدولي قرب المثنى

2021/12/22 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي قرب المثنى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع قرب محافظة المثنى".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن اضرار مادية باحدى المركبات".

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