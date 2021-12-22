الأمم المتحدة توجه رسالة للعراقيين مع نهاية 2021

2021/12/22 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجهت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، رسالة الى الشعب العراقي مع نهاية عام 2021.

وذكرت بلاسخارت في بيان تلقته (بغداد اليوم): "مع اقتراب عام 2021 من نهايته تتقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت باطيب التمنيات الى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد".

وقالت: "كان عام 2021 عاما بالغ الأهمية بالنسبة للعراق رغم ان العديد من التحديات مازالت ماثلة"، مبينه انه "من المهم الإقرار بما تم تحقيقه وتقدير الفرص التي سيتيحها العام الجديد".

وأضافت ان "الأمم المتحدة وقفت بثبات الى جانب العراق في الماضي وستواصل دعم جهود البلاد من اجل التنمية والازدهار"، متمنية للشعب العراقي"عام من الازدهار والسلام".

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