2021/12/22 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت مديرية أمن إسطنبول اليوم الأربعاء عن حبس دبلوماسي أمريكي لتورطه في إصدار جواز سفر مزوّر لمواطن سوري قُبض عليه خلال محاولته السفر من مطار إسطنبول الدولي.وذكرت مديرية امن اسطنبول في بيان لها : أنه بتاريخ 11 تشرين الثاني الماضي، تم توقيف مواطن سوري بعدما تبين استخدامه جواز سفر شخص آخر، خلال مغادرته مطار إسطنبول.وكشفت كاميرات المراقبة بمطار اسطنبول / حسب البيان/ أن المواطن السوري التقى داخل مطار إسطنبول الدبلوماسي الأمريكي الذي يعمل بقنصلية واشنطن في بيروت وحصل منه على جواز السفر المزور مقابل 10 آلاف دولار.وعلى إثر ذلك أوقفت سلطات مطار إسطنبول المواطن السوري والدبلوماسي الأمريكي وبحوزته 10 آلاف دولار تسلمها داخل ظرف من الأول وعقب اكتمال التحقيقات معهما، نقلت السلطات التركية المشتبه بهما إلى المحكمة التي قضت بدورها بتغريم المواطن السوري، وحبس الدبلوماسي الأمريكي ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبس دبلوماسي أمريكي في اسطنبول متورط في تزوير أوراق رسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حبس دبلوماسي أمريكي في اسطنبول متورط في تزوير أوراق رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).