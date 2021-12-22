مدير عام معهد التطوير النيابي يحصل على الجائزة العراقية للتواصل الرقمي

2021/12/22 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حصل مدير عام معهد التطوير النيابي في مجلس النواب سعد فياض، على / الجائزة العراقية للتواصل الرقمي 22/ المقدمة من مجلس ادارة المسار الرقمي العراقي.وذكر بيان للمعهد : " ان الجائزة منحت تقديراً لجهوده الكبيرة في توفير البنى التحتية للمجال الرقمي، ودعم برامج المسار الرامية إلى إحداث قواعد التسويق المجتمعي الفاعل للاستخدام الرقمي المحلي الرشيد".ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المسار الرقمي العراقي صفد الشمري اعلانه اطلاق / الجائزة العراقية للابداع الرقمي 22 /، التي سيجري منحها مطلع العام المقبل و/ الوسام العراقي للتواصل الرقمي/ ، الذي يمنح للشخصيات المؤثرة في تنظيم المجال الرقمي المحلي، على المستويات الحكومية والمجتمعية والخاصة.ومن المقرر ان يكون الاحتفاء بمنح “الوسام العراقي للتواصل الرقمي”، على هامش المؤتمر الرسمي لإعلان برامج وشركاء المسار الرقمي العراقي لعام 2022 الذي سيعقد خلال الايام المقبلة.وكان معهد التطوير النيابي قدم في 23 آب الماضي محاضرة عن (فرص تطور الامن السيبراني في ظل واقع التزييف والحماية الرقمية بالعراق) للدكتور صفد حسام الشمري استاذ الاعلام الرقمي بجامعة بغداد وخبير التواصل الرقمي ، اكدت ضرورة دعم تشكيل المحكمة الرقمية والحد من الجرائم المعلوماتية والاسراع بتنفيذ الحكومة الالكترونية من اجل ضمان دخول التصنيف العالمي .وتطرقت كذلك الى استقطاب اصحاب المواهب في مجال الانترنيت ، اضافة الى اهمية تشريع قانون الجرائم الالكترونية للحد من الجرائم والابتزاز والتجاوزات الالكترونية الى جانب الدعوة لانشاء هيئة للامن السبراني تضم وزارات التعليم والامن الوطني للكف عن العشوائيات الرقمية وتنظيم الحريات الالكترونية./انتهى3

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