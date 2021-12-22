بعد رفض مشروع قرار أممي.. مفتي السعودية يعلق على موقف بلاده من

2021/12/22 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مفتي السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، عبدالعزيز آل الشيخ، الأربعاء، على موقف بلاده الرافض لمشروع القرار الأممي المتعلق بالمثلية الجنسية

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