الاسدي: الاطار التنسيقي طرح مبادرة ترتكز على “مسارين” في لقاء اربيل

2021/12/22 | 18:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الاربعاء، على طرح مبادرة الاطار التنسيقي التي ترتكز على مسارين في لقاء اربيل ، مشيرا الى وجود تفهم وتوافق كبير في الرؤية من قبل الاكراد.وقال الاسدي في بيان “شاركنا هذا اليوم بوفد الاطار التنسيقي الى اربيل حيث التقى الوفد بالسيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني […]

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