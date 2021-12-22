في موسم الأعياد نفتقد لأحبائنا الذين فارقوا الحياة.. كيف نتعامل مع هذا الحزن؟

2021/12/22 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب فترة العطل، من الطبيعي التفكير بمن تحبهم.لكن، في حال خسارتهم، ستشعر بالكثير من الحزن عند التفكير بهم.إليك بعض النصائح لمساعدتك على التعامل مع مشاعر الحزن خلال هذه الفترة.

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