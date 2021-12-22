2021/12/22 | 18:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغامر محمد الدرويش مع برنامج الرحمة والإنسانية في منطقة الطيب بمحافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: h2WGBcSDmOM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغامر محمد الدرويش مع برنامج الرحمة والإنسانية في منطقة الطيب بمحافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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