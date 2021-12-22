رسالة خاصة للمتزوجين.. تصريحات جديدة للرئيس المصري عن تقليص الدعم

2021/12/22 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الحكومة بقصر عدد الأفراد ببطاقات الدعم التموينية على فردين فقط، وعدم إصدار بطاقات جديدة في المستقبل

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