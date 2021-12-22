تحالف عزم يطالب بتغيير الرئاسات الثلاث وعدم تجديد الولاية لهم

2021/12/22 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر، اليوم الاربعاء، بتغيير جميع الرئاسات الثلاث وعدم تجديد الولاية لهم، فيما بين انه اصبح الكتلة الاكبر ومن الممكن ان يكون رئيس البرلمان المقبل من تحالفه.وقال القيادي في التحالف فارس الفارس في تصريح صحفي، إن “هناك عددا من المرشحين لرئاسة البرلمان لكن عزم يريد أن يتفق على …

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