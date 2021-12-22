الصحة: معدل استيراد لقاحات كورونا قد يصل إلى 25 مليون جرعة قبل نهاية العام الحالي

2021/12/22 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طمأنت وزارة الصحة، الأربعاء، بشأن موقف البلاد من اللقاحات المضادة لكورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح تابعه “النور نيوز”، إن “العراق مستمر في التعاقد مع الشركات المنتجة لتوفير اللقاحات لكل الفئات العمرية المستهدفة، حيث قد يصل معدل استيراد اللقاح قبل نهاية العام الحالي إلى 25 مليون جرعة”، مؤكداً “عدم …

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