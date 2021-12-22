2021/12/22 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الإطار التنسيقي والقادة الكرد، اليوم الأربعاء، ضرورة اعتماد مبدأ التوافق والتوازن في عملية الحكم.وقال مكتب مسعود بارزاني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “بارزاني استقبل، اليوم، رئيس ائتلاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأكيدات بين الإطار التنسيقي والقادة الكرد على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيدات بين الإطار التنسيقي والقادة الكرد على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيدات بين الإطار التنسيقي والقادة الكرد على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).