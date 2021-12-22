2021/12/22 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني حادث خلال ساعات..تفجير يستهدف رتل للتحالف الدولي عند حدود بغداد

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