اجتماع ’فائزين’ يهدف إلى منع التدخلات في شؤون محافظة نينوى

2021/12/22 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نظم عدد من المرشحين الفائزين عن محافظة نينوى، الأربعاء، اجتماعاً، بهدف "منع التدخلات في شؤون المحافظة".

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وقال النائب الفائز في انتخابات 2021 منصور المرعيد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2021)، "زمن الوصاية على نينوى قد ولّى..



عُقدت في بغداد اليوم جلسة لمناقشة السبل الكفيلة بمنع التدخل في شؤون نينوى من أي طرف خارجي، بحضور كل من المرشحين الفائزين خالد العبيدي ومحمد نوري العبد ربه وثابت العباسي".

وأضاف، "وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة للمرشحين الفائزين لأجل مناقشة الطروحات بهذا الصدد والمضي قدماً بمخرجات مايتفق عليه ".

وتابع، "وسنستمر في جمع الأدلة والوثائق التي تدين هؤلاء المتنفذين لعرضها للرأي العام وإحالتهم للقضاء والنزاهة".

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