القضاء الإيراني يكشف أدلة جديدة تتعلق باغتيال قاسم سليماني

2021/12/22 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف القضاء الإيراني، اليوم الاربعاء، أدلة جديدة تتعلق بعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق “القدس” بالحرس الثوري الإيراني.وقال غريب عبادي أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية، إنه […]

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