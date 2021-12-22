"الصحة العالمية" تحذر العالم من "إعلان الانتصار" على الجائحة

2021/12/22 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

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