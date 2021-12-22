بالأرقام.. أبرز المليارديرات “الخاسرين” في 2021

2021/12/22 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مُني عشرة مليارديرات حول العالم بخسارة أكبر قدر من ثرواتهم خلال العام 2021، بإجمالي خسائر بلغت 152 مليار دولار أميركي، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.وخلال هذا العام الدراماتيكي، بحسب وصف […]

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أبرز المليارديرات “الخاسرين” في 2021 المركز الخبري الوطني.

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