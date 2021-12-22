2021/12/22 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي اليوم الاربعاء، دار حماية المرأة في المحافظة، والذي يعد المشروع الاول على مستوى محافظات الوسط والجنوب، مؤكدا على اهمية حماية المرأة من العنف واشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يؤكد على اهمية حماية المرأة من العنف المركز الخبري الوطني.

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